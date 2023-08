Lutto per Sandra Bullock, morto a 57 anni il compagno Bryan Randall

(Adnkronos) -

Morto a 57 anni Bryan Randall, compagno di lunga data di Sandra Bullock. "È con grande tristezza che comunichiamo che il 5 agosto Bryan Randall si è spento serenamente dopo una battaglia di tre anni contro la SLA", ha dichiarato la famiglia a People. "Bryan ha scelto di mantenere privato il suo viaggio con la SLA e quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta", hanno aggiunto i familiari sottolineando: "In questo momento chiediamo la privacy per elaborare il lutto".

Sandra Bullock, 59 anni, ha incontrato per la prima volta Randall, modello diventato fotografo, quando ha realizzato il servizio fotografico per il compleanno di suo figlio Louis nel gennaio 2015. La loro relazione è diventata pubblica più in là, con un'apparizione al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux.

La diva hollywoodiana, premio Oscar, madre del 13enne Louis e di Laila, 10 anni, ha affrontato il tema del matrimonio durante un'apparizione del 2021 a Red Table Talk: "Ho trovato l'amore della mia vita". E sul matrimonio: "Non ho bisogno di un foglio per essere una compagna e una madre devota". "Non ho bisogno che mi si dica di essere sempre presente nei momenti più difficili. Non ho bisogno che mi si dica di affrontare la tempesta con un brav'uomo", ha aggiunto.