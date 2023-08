"La montagna ti insegna a fare le cose una alla volta, un passo alla volta, con il tuo ritmo e le tue forze"

La mattina del 6 agosto siamo partiti da Pietraporzio alle ore 6 circa, con i nostri zaini che pesavano intorno ai 10 kg e ci siamo avviati verso il vallone del Piz, per poi raggiungere il passo Tenibres e arrivare in vetta 3031m (foto 1). Proseguendo in nostro giro abbiamo seguito il sentiero per il rifugio di Rabuons, in Francia, nel quale abbiamo pernottato, prendendo parte ad un tramonto visto a 2500 metri.