"Sulla statale tra Chiusa e Peveragno mezzi a motore troppo veloci"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di una nostra lettrice anonima, coinvolta in un incidente.



***



Gentile Direttore,

ieri pomeriggio (martedì 8 agosto) intorno alle 13:30 stavo andando verso Chiusa di Pesio lungo la statale di collegamento con Peveragno: nella parte asfaltata c’eravamo solamente io e un camioncino, che veniva dalla parte opposta ad alta velocità.



Dal cassone del camioncino è partito un attrezzo (forse non legato) che ha urtato il parabrezza della mia auto, rompendolo e rovinando una parte del montante. L'autista non si è fermato, avrei potuto essermi fatta male o, nello spavento, esser finita fuori strada. È stato in un attimo: ho girato l’auto per raggiungerlo ma non sono riuscita (ha accelerato e l’ho perso di vista), ho fatto un giro nella via che porta in frazione Montefallonio e, dato che c’erano dei cantieri, ho pensato lavorasse lì, ma non l’ho più visto. Sono ritornata sulla strada dell’accaduto e l’attrezzo, che dopo aver urtato la mia auto era finito sulla carreggiata opposta, era sparito (non vorrei che, accorgendosi dell'accaduto l'autista abbia fatto il giro e si sia andato a riprendere l’attrezzo mentre non ero più lì).



In quella zona - un tratto di strada pericoloso in cui i mezzi vanno a una velocità allucinante - non ci sono telecamere, ho chiesto ma non c'è niente che possa far risalire all'identità del conducente.