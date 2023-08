Nuoto: poker di medaglie per la braidese Anita Gastaldi alle Universiadi di Chengdu

Promossa a pieni voti! L’atleta braidese Anita Gastaldi è stata la grande protagonista alla 31ª edizione dei Fisu World University Games, tenutisi a Chengdu, in Cina dal 28 luglio all’8 agosto.

Tutti risultati che hanno contribuito al successo dell’Italia che, con 56 pezzi (17 ori, 18 argenti e 21 bronzi) ha chiuso le Universiadi estive in cima alle nazioni europee e al quarto posto al mondo dopo Cina, Giappone e Corea (raggiunta al terzo posto per medaglie d’oro conquistate). Una performance senza eguali nella storia dello sport universitario internazionale, superate persino le 44 medaglie conquistate nel 2019 a Napoli.

Una gioia per tutti i tifosi della giovane campionessa, che conferma di essere uno dei talenti più interessanti del nuoto tricolore. In questa ragazza è racchiusa tutta la tenacia di chi insegue un sogno e lotta per ottenerlo. Non è una passeggiata nuotare per 200 metri, ci vuole un cuore grande, come la grinta che ci mette ad ogni bracciata.