Il funerale di Madre Elvira in diretta sul canale youtube della Comunità Cenacolo

Il funerale di Madre Elvira sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube Comunità Cenacolo Live giovedì 10 agosto nel pomeriggio (https://www.youtube.com/@ComunitaCenacoloLive/streams ).

La diretta sul canale youtube della Comunità inizierà a partire dalle ore 14 con testimonianze, video

e preghiere, e la liturgia funebre sarà trasmessa a partire dalle 16.30. Ci sarà la possibilità di seguirlo in diverse lingue.

Anche Telepace trasmetterà in diretta il funerale a partire dalle 16,30.

"Grazie per unirvi a noi nella preghiera, nel bene a Madre Elvira, nel ricordo grato di lei al Signore"