Il litigio in strada, poi lo travolge entrando con l’auto nel dehors della pizzeria a Rodello [VIDEO]

Sta procedendo la procura di Asti per far luce su quanto accaduto il 29 luglio scorso all'esterno di un bar pizzeria del centro storico di Rodello, dove quella che sembrava una banale lite tra un automobilista un po' avventato ed il titolare del locale, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Siamo venuti in possesso delle immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza della pizzeria, tanto nitide quanto crude. Abbiamo discusso a lungo se renderle pubbliche, giungendo alla decisione che il documento, pur se molto forte, racconti i fatti meglio di qualunque nostra parola.

Il filmato dura oltre 5 minuti, dei quali abbiamo estrapolato le scene chiave che proiettano in maniera inequivocabile quanto è successo. Immagini forti, delle quali abbiamo coperto i volti e alterato le voci per rispetto dei protagonisti.

Nelle prime scene si vede un uomo, il titolare del locale, con alcuni oggetti in mano, presumibilmente delle fascette che sta utilizzando per fissare la tenda del dehor: in sottofondo si sentono chiaramente le folate di vento, che in quel momento stavano soffiando sul paese.

Mentre lavora, l’uomo sembra guardi da una parte e dall’altra della piazza. Ad un certo punto, dalla destra arriva un’auto, un’utilitaria, che sfreccia a tutta velocità: il proprietario della pizzeria se ne accorge e con un balzo evita l’investimento. Poi si dirige qualche metro più in là e, non inquadrato, afferra un oggetto e torna verso la piazza: in mano ha un posacenere, di quelli con gambo.

Sullo sfondo si sente chiaramente la voce di un altro uomo, probabilmente un avventore del bar, che chiede: “Ma chi è?”. Il titolare risponde “Quello di prima”. Parole che farebbero pensare che i due protagonisti forse si conoscessero.

L’auto sparisce per qualche istante, poi torna sulla piazza e si blocca proprio davanti al bar.

A questo punto la situazione precipita: il titolare del bar, con il posacenere in mano, si avventa contro l’auto e lo scaglia sullo specchietto esterno destro, che si spacca e finisce a terra. Dall’utilitaria non scende nessuno: il guidatore si limita a fare una retromarcia ed arrestarsi qualche metro più in là.

Nel frattempo, il titolare della pizzeria torna brandendo un altro oggetto, con ogni probabilità si tratta della pala usata per smuovere le braci del forno a legna, e si appresta a colpire di nuovo violentemente la macchina. Il guidatore ingrana la marcia e, puntando verso il dehor, dove tra l’altro sono seduti alcuni avventori, travolge l’uomo che cade a terra incastrato tra il mezzo, vasi rotti e alcuni tavolini divelti.

Si sentono urla, dalla pizzeria escono delle donne che gridano il nome del titolare, chiamandolo a gran voce: lui resta disteso a terra, esanime, con una ferita alla testa. “Chiama il 112”, dice qualcuno, mentre un'altra persona afferma: “Io l’ho visto arrivare!”.

Questo il racconto dei fatti. Come dicevamo, ora è tutto nelle mani della Procura. Entrambe le parti sono sotto accusa. Che per il guidatore dell’auto è pesantissima: tentato omicidio.