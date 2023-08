Neive, incendio sterpaglie vicino ad una ditta di trasporti: fiamme contenute

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in questi minuti per domare due incendi sterpaglie in altrettante zone della provincia.

L’intervento più impegnativo a Neive, sulla SP3 nei pressi della ditta Gioetto Trasporti nel quale è impegnata una squadra di Alba con un’autobotte e un mezzo APS, al quale si è unita da poco una seconda autobotte.

Le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente al parco mezzi della ditta, ma fortunatamente sono state contenute, anche se l'incendio è ancora in corso.

Nel secondo intervento, due squadre da Sommariva e Bra sono state impegnate a Sommariva Bosco, per spegnere le fiamme che si erano sviluppate lungo la massicciata di Viale Industria