Oggi a Busca l'addio a Delfino Turco, insegnante e dirigente scolastico

Si svolgeranno oggi, mercoledì 9 agosto, alle 15, i funerali di Delfino Turco nella chiesa parrocchiale di Busca.

L'uomo, 77 anni, dirigente scolastico, era originario di Mondovì, dove era nato il 1° dicembre del 1945, è mancato lunedì 7 agosto a Busca, cittadina in cui risiedeva.

Per 36 anni aveva lavorato nella scuola, dapprima come insegnante e poi come dirigente.

I suoi ultimi anni, precedenti alla pensione, li aveva svolti all’istituto superiore “Grandis” di Cuneo dirigendolo dal 2000 al 2003.

Dopo la laurea era stato docente di lettere nelle scuole medie e superiori nel Canavese, e successivamente 5 anni all’istituto per ciechi di Torino.

Superato il concorso per diventare dirigente, iniziò a svolgere la mansione direttiva nell’anno scolastico 1988/89, prima a Vicoforte, poi a Mondovì, Costigliole Saluzzo, alle medie “Giolitti” di Dronero, nel ‘94.

Dopo 6 anni come preside alle medie si trasferisce a Saluzzo e diventa dirigente delle scuole superiori, dapprima al professionale “Pellico”, nel 1996, e due anni dopo all’istituto tecnico “Denina” che guida dal 1998 per poi andare al “Grandis” di Cuneo nel 2000.

Viene ricordato dagli insegnanti, che avevano lavorato con lui, come una persona con un grande senso del dovere e passione per la sua professione che ha sempre condotto con grande responsabilità.

In particolare, ricordano i suoi colleghi, per il dirigente Turco: “Lo studente doveva essere sempre posto al centro dell’attenzione e una buona collaborazione tra docenti e capo d’istituto permetteva di realizzare questo compito in modo più efficace. La sua presidenza era un servizio svolto con autorevolezza, senza sconfinare nell’autorità”.

Turco viveva a Busca con la moglie Maddalena, insegnante di lettere.

Dopo la pensione amava trascorrere il suo tempo libero coltivando l’appezzamento di terreno che aveva a Piasco.

Oltre all’hobby per l’agricoltura amava giocare a bocce con gli amici e aveva una grande passione per la squadra di calcio del Torino.

Con la moglie Maddalena lascia la figlia Annalisa con Giovanni, il figlio Gianluca con Luisa, i nipoti Lucia , Francesco, Nicola.

Il funerale si svolgerà, oggi, mercoledì 9 agosto alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Vergine Assunta di Busca, con partenza dall’abitazione, in via Bianca Lancia, 5 alle 14,45.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Piasco.