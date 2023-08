Bossolasco pronta ad ospitare la IV edizione del festival letterario "Rosa in Giallo e noir"

Bossolasco si conferma anche quest’anno, per la quarta volta, capitale del noir delle Langhe, ma non solo. Un appuntamento ormai consolidato e apprezzato dagli appassionati del genere e dai tanti turisti che affollano le Langhe.

Un’iniziativa di qualità ,che caratterizza Bossolasco e l’Alta Langa con un’offerta culturale e turistica che non punta solo sull’enogastronomia, anche se la civiltà del "Buon bere" e del "Ben mangiare" continua a fare proseliti. Bossolasco rientra a pieno titolo nel panorama dei grandi festival letterari di fine estate.

Un parterre di grandi autor,i che qui si confrontano coi propri lettori grazie alla direzione attenta delle due conduttrici Vera Anfossi e Fiorenza Barbero, affiancate da Tommaso Lo Russo, ideatore del Salotto Letterario Rosa in giallo e noir e presidente di Solstizio d’Estate che quest’anno compie 23 anni di vita.

Vita intensa e piena di eventi che tornano ancora alla memoria come il celebre processo al vino, tenutosi, sotto la guida sagace e sapiente dello scrittore Franco Piccinelli, a Borgo Robinie di Bosia.

Dopo la presentazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba a Bossolasco a luglio è la riprova di quanto, il sindaco Franco Grosso ci abbia azzeccato nel volere che il Salotto letterario nascesse nel paese delle rose, anche se qualche capatina fuori porta ci può stare, come al Salone del Libro di Torino oppure nella stessa Alba, dove si sta già lavorando per l’edizione 2024.

La nascita di Rosa in Giallo e noir

In tutte le cose e fatti, per capire un po' meglio il presente e il futuro, bisogna fare un tuffo nel passato. Per l’esattezza a 23 anni fa quando, a cura di Consorzio Piemonte, Borgo Robinie di Bosia, Il Circolo Svizzero del Piemonte sud, con la sua presidente Margrit Meyer e un gruppo di amministrazioni comunali, nacque Solstizio d’Estate.

Nel 2000 nasce – durante la Festa delle Radici svizzere nelle Langhe – il Concorso internazionale Il Bosco Stregato con diverse sezioni ispirate all’immaginario: novelle, pittura, scultura e ceramica. La sezione novelle aveva ed ha la funzione di promuovere la diffusione della lingua italiana all’estero, sempre coniugando turismo, cultura e magia. Nel 2003 si rinnova aggiungendo la sezione di Ex Libris.

Nel 2019 si reinventa ideando il sito Sfumature di Giallo (www.sfumaturedigiallo.it) per dare spazio alla letteratura gialla e alle recensioni su tale tema e, a fine anno, a Bossolasco, il Paese delle Rose, nasce l'edizione "Rosa in Giallo e noir " legata agli Ex Libris (incisioni) e letteratura in Giallo e coinvolge, in questo percorso, Scuola – Lavoro, gli Istituti alberghieri del Piemonte e della Provincia di Bolzano e di tre Licei, quello Classico di Alba, Bra e Bolzano per le Giurie scolastiche e in modo particolare il Comune di Bossolasco.

Con questa premessa nasce Rosa in Giallo, il Concorso internazionale dedicato alla letteratura gialla con tre sezioni:

1-racconti gialli con una sezione esordienti e riconoscimenti alla carriera.

2-traduzioni gialli.

3-ex libris.

A cui si aggiungono gli eventi collaterali.

Il giallo, il thriller, il noir sono tre declinazioni dello stesso genere? Non è così, le differenze sono notevoli. Nel giallo, la differenza fra il buono e il cattivo è marcata, nel noir molto meno e il chiaroscuro è l'elemento fondante, fino ad arrivare alla suspense e al terrore del thriller. Se il mondo del crimine diventa una chiave di lettura per rappresentare, in forma narrativa, il nostro presente, le nostre angosce e le nostre ossessioni, talvolta la realtà supera la finzione.

Nella fiction, come nella realtà, la ricerca dell'indizio, della traccia e della prova diventano impellenti per risolvere e chiarire il mistero e il giallo diventa una finestra sulla realtà.

L'appuntamento è per domenica 17 settembre, dalle ore 15.00, con il Salotto Letterario di Rosa in giallo e noir con Margherita Oggero (anche presidente della Giuria), Bruno Gambarotta, Fabrizio Borgio, Massimo Tallone, Danilo Paparelli, Enrico Pandiani, Valeria Bianchi Mian, Tiziana Elsa Prina, Giorgio Ballario, Elena Biondo, Roberta Agosti e Tommaso Lo Russo. Conducono Vera Anfossi e Fiorenza Barbero.

Durante la kermesse ci saranno anche le premiazioni dei finalisti delle recensioni di quest’anno e quelle del Premio Èloquence del Club Lions che vede vincitori, nuovamente, gli alunni del Liceo Govone di Alba.

Verrà inoltre lanciata la nuova edizione di Rosa in Giallo e Noir 2024.