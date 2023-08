Concerto per voce e archi a Serra Pamparato e Bastia Mondovì

Il soprano cuneese Maria Rosaria Giraudi e gli archi del Trio Gauss saranno protagonisti del concerto che avrà luogo il 19 agosto alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale di Serra Pamparato, e che sarà replicato il giorno seguente 20 agosto alle ore 18 nella Chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì. Avremo modo di ascoltare partiture diverse per stile e per epoca, ma unite dalla voce e dal timbro degli archi. Accanto alla classica musica sacra di Mozart e a quella sempre sacra ma contemporanea di Anna Galliano trova spazio una versione per Trio d’archi di parte delle Variazioni Goldberg di Bach; fra gli obiettivi del Trio c’è infatti anche quello di accompagnare l’ascoltatore all’interno di una delle opere più complesse fra le opere del Bach maturo. Il Trio Gauss è composto da Raffaele Totaro (violino), Fulvio Bellino (viola) e Martino Olivero (violoncello). Ѐ un gruppo formatosi di recente nella città di Torino, che oltre all’interesse per l’esecuzione del repertorio cameristico, coltiva quello per la divulgazione e l’analisi musicale. La voce è Maria Rosaria Giraudi, che si sta perfezionando in canto barocco presso il Conservatorio di Cuneo con Barbara Zanichelli. Tra le altre sue attività prende parte regolarmente alle produzioni del coro e dell’Accademia Maghini, e dell’Ensemble barocco Didone abbandonata. Al concerto di Serra Pamparato interverrà per accompagnarla in alcune arie barocche il liutista Francesco Olivero.

I due concerti – a ingresso libero – sono organizzati dall’Associazione ricercare di Cuneo per la rassegna Giovani per l’Arte 2023, in collaborazione rispettivamente con la Proloco di Serra Pamparato (sabato 19 agosto) e con l’Associazione San Fiorenzo di Bastia Mondovì (domenica 20 agosto).