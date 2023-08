Paesana, ecco il piano parcheggi in vista del Concerto di Ferragosto

In occasione del Concerto di Ferragosto "Monviso Unesco", il Comune di Paesana ha predisposto un piano parcheggi per cercare di gestire al meglio l’arrivo in paese di una notevole quantità di veicoli.

Per coloro che giungeranno quindi in paese in occasione dell’evento del 15 agosto, saranno messe a disposizione ampie aree parcheggio lungo la Strada Provinciale 26, la Strada Provinciale 27 e nel concentrico di Paesana (campo sportivo parrocchiale di Santa Maria e lungo Via Allemagna).

Per usufruire delle aree parcheggio dedicate per l’evento sarà richiesto un contributo di 2 euro a veicolo.

I parcheggi saranno segnalati, tuttavia chi giunge in paese dovrà seguire un percorso obbligato lungo le vie del concentrico. Per i conducenti dei veicoli sarà comunque indispensabile seguire le indicazioni degli operatori di Polizia locale e Protezione civile, che saranno dislocati in tutti i punti strategici.

Tutti i parcheggi saranno contraddistinti da una sigla alfanumerica, che renderà identificabile con immediatezza il settore parcheggio, specialmente in caso di emergenza o di richieste di soccorso al numero unico per le eventuali emergenze 112.