Volley, serie A2: domani l'uscita ufficiale dei calendari del Girone A e B per l'accesso al massimo campionato

Con l’ammissione della Beach World Pescara, è stato definito l’organico del prossimo Campionato di Serie A2, che vedrà ai nastri di partenza venti Società pronte a giocarsi l’accesso al massimo campionato di pallavolo femminile. Il percorso che condurrà due club alla promozione in Serie A1 sarà reso noto domani, giovedì 10 agosto, con l’uscita dei calendari del Girone A e del Girone B.



L’inizio delle ostilità è fissato per il weekend del 7-8 ottobre mentre l’ultima giornata è prevista domenica 21 gennaio. La Finale di Coppa Italia è fissata nel weekend della Final Four di A1, il 17-18 febbraio. Al termine della stagione regolare, le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone si qualificano alla Pool Promozione (10 squadre totali); ogni squadra affronta le 5 formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season. L’ultima giornata è prevista per il fine settimana del 30-31 marzo. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1.



Le squadre dalla 2^ alla 5^ posizione della Pool Promozione accedono ai Playoff Promozione e si affrontano in semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare con abbinamenti 2^-5^ e 3^-4^. Le vincenti delle semifinali si affrontano sempre al meglio delle tre gare nella finale che dà diritto al secondo slot Promozione, con l’eventuale Gara 3 in programma nell’ultimo fine settimana di aprile.



Le squadre classificate dal 6° all’ 10° posto dei due gironi si qualificano alla Pool Salvezza (10 squadre totali). Ogni squadra affronta le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per totali 10 giornate dall’ultimo weekend di gennaio al primo di aprile. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocedono in Serie B1.