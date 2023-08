A Dronero la Fondazione Pietro Allemandi ha indetto due nuovi bandi

A Dronero, la Fondazione Pietro Allemandi, ha indetto due importanti bandi rivolti agli studenti: il primo per l’assegnazione di un posto letto a Torino presso l’alloggio dello studente “Casa Elena”, mentre per le Borse di Studio - anno scolastico 2022/2023.

BANDO PER N.1 POSTO LETTO A TORINO C/O L'ALLOGGIO DELLO STUDENTE - "CASA ELENA"

La Fondazione Pietro Allemandi ha aperto il bando per l’assegnazione di n. 1 posto letto presso “Casa Elena”, a ricordo di Elena Audisio e sito in Torino (Corso Rosselli n.115/8/E).

Per poter partecipare al bando occorre essere iscritti regolarmente ad una Facoltà Universitaria di Torino e di avere una votazione media maggiore di 24/30 ed essere in regola con gli studi (non essere “fuori corso”) oppure essersi diplomati nell’anno scolastico 2022/2023 con una votazione finale maggiore di 80/100.

Inoltre, occorre avere un reddito ISEE non superiore a Euro 44.000 riferito al nucleo familiare.Il costo che verrà richiesto per posto letto è di Euro 130,00 mensile, comprensivo di tutti i servizi. Le domande di partecipazione dovranno avvenire entro il 5 settembre 2023 c/o la sede della Fondazione Allemandi in Via Giolitti n.47 (Comune di Dronero).

BANDO PER BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023

La Fondazione Pietro Allemandi ha aperto anche il bando per le Borse di Studio, riservata a studenti residenti nel Comune di Dronero e Valle Maira che si sono contraddistinti per il merito nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.

Come previsto dalla Statuto dell’Ente, per poter partecipare occorre essere iscritti a scuole ad indirizzo tecnico o professionale e avere ottenuto al termine dell’anno scolastico appena concluso la media finale superiore a 8,00 o che abbiano terminato il ciclo delle scuole medie con la votazione di 10/10 e si siano regolarmente iscritti ad una scuola con indirizzo tecnico professionale.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la data del 2 settembre 2023 c/o la sede della Fondazione Allemandi in Via Giolitti n.47 (Comune di Dronero).L’attenzione ai giovani ed al loro futuro.

Per maggiori informazioni sui bandi presentati telefonare al Segretario ARNAUDO Mauro della Fondazione ai seguenti numeri: 0171.916551 – 335.7818753