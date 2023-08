Per la prima volta il "Convitto Provvidenza - International School Bra" avrà due nuove prime classi

Nell'ambito della Scuola dell'Infanzia e Primaria del "Convitto Provvidenza - International School Bra" si profila una rilevante novità. L’anno scolastico 2023-2024, adesso imminente, segnerà l'avvio di una fase emergente con l'introduzione di due prime classi: un momento del tutto nuovo nella storia dell'istituto. Questo passo avanti rappresenta un significativo traguardo per la scuola, la cui fondazione risale al lontano 1756, e sottolinea l'effetto positivo derivante dall'impegno e dalla dedizione profusi nel perseguire i propri obiettivi.



“All'attuale data contiamo un considerevole numero di iscritti alla prima classe, pari a ben 30 studenti – spiega il professor Carmine Maffettone, direttore dell’istituto –. Se il nostro istituto fosse una scuola di gestione statale, probabilmente tale numero costituirebbe una sola classe. Tuttavia, in virtù della nostra costante ambizione nel mantenere un elevatissimo standard di istruzione e formazione, abbiamo sollecitato presso l'Ufficio Scolastico Regionale la concessione per la costituzione di due distinti corsi. A seguito di un articolato iter procedurale, ci è stata concessa l'autorizzazione a istituire due classi parallele. Pertanto, per la prima volta, introdurremo una sezione 'A' e una sezione 'B' all'interno del curriculum della classe prima. In linea con la prassi degli anni precedenti, anche il nostro organico è stato confermato per l'anno accademico in corso, permettendoci di proseguire con determinazione e coerenza nei nostri progetti e nel nostro impegno per la formazione”.

Circa un mese separa l'istituto dall'inizio delle attività, all'interno degli spazi dell'elegante complesso settecentesco situato all'incrocio tra via Provvidenza e via Vittorio Emanuele. Un nuovo anno scolastico si prospetta denso di promesse e risultati soddisfacenti. La data di avvio delle lezioni è fissata per il 4 settembre, giorno in cui il "Convitto Provvidenza - International School Bra" darà il via a un programma completo con orari dettagliati e l'offerta di tutti i servizi. Fin dal primo giorno organico e attività saranno a pieno regime.

Il Piano dell'Offerta Formativa, estremamente ricco e articolato, permette agli studenti del Convitto Provvidenza di acquisire competenze di rilievo non solo nelle materie tradizionali, ma anche una solida preparazione nelle lingue straniere, le cui modalità di insegnamento vengono curate con particolare attenzione sin dalla Scuola dell'Infanzia. Attraverso l'apporto di docenti madrelingua, gli alunni apprendono con facilità l'inglese, il francese e lo spagnolo. Contestualmente, si promuovono le arti, soprattutto la musica e il teatro, consentendo persino agli studenti più timidi di esprimere le proprie emozioni attraverso tali canali espressivi.

Per ulteriori informazioni riguardanti le iscrizioni è possibile contattare il numero telefonico 0172/412.454 (orario di segreteria 7.30-18.00), inviare una mail all'indirizzo info@convittoprovvidenza.it o visitare il sito web www.convittoprovvidenza.it.