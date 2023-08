Acceglio ha ricordato Davide Calandra nel suo 224esimo compleanno

Per il Comune di Acceglio, sabato 5 agosto, è stato un giorno davvero importante. Ad essere ricordata figura di Davide Calandra, quest’anno nel suo 224° compleanno (1799-1865). Una memoria che, in Alta Valle Maira, continua ad essere preziosamente custodita e tramandata. Calandra è stato infatti un uomo di grande cultura ma soprattutto portatore di importanti ideali umanitari, profondamente convinto che il progresso umano e sociale di una popolazione fosse strettamente connessa al suo grado di istruzione.



Non avendo famiglia, decise di lasciare tutto il suo patrimonio in eredità alla popolazione. Fu così possibile costituire quello che era da sempre il suo sogno più grande: una fondazione denominata "Istituzione di beneficienza per l’istruzione gratuita della popolazione del Comune di Acceglio".



Quattro le scuole costruire dall’Opera Pia Calandra. Grazie al suo lascito, negli anni trenta del secolo scorso vennero costruiti gli edifici scolastici nel capoluogo (ora sede del Municipio), in Borgata Chialvetta, in Borgata Villaro e in Borgata Chiappera, la prima poi a chiudere anni dopo a causa dello spopolamento.



Dal 1942 al 1972, la scuola di Chiappera accolse i bambini della Borgata. Sulla facciata principale compariva la scritta "Opera Pia D.Calandra". Un edificio che, col tempo e mantenendo la memoria, ha preso nuova vita: gli attuali proprietari hanno infatti voluto continuare la vocazione, decidendo così di farne un punto di accoglienza, per esaltare e promuovere le bellezze naturali della conca.



In Alta Valle Maira, Calandra è così ricordato: “L'educazione è il pilastro per costruire una società in luoghi difficili e tempi duri. Egli ha lasciato un grande progetto di lungimirante raffinatezza e giustizia. Non ha lasciato solo un'eredità economíca, ma soprattutto linee guida da seguire, attenzione alle giovani generazioni, Progetti concreti di edificazione di scuole, di aiuti allo studio. Ricordandolo, desideriamo ravvivare sempre più la sua memoria”.