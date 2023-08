Sant'Albano Stura: risolto in (poco meno di) 30 giorni il disservizio alla linea telefonica del nostro lettore

Termina dopo poco meno di 30 giorni l’epopea – tragica – di un residente di Sant’Albano Stura vittima di un grave disservizio nell’utilizzo della linea telefonica.



L’uomo, un lettore del nostro giornale, ci ha scritto segnalando come la segnalazione del guasto effettuata il 9 luglio scorso e i solleciti successivi, non avessero sortito alcun effetto: nessuna risposta da parte di TIM e la linea telefonica – utilizzata principalmente dall’anziana madre – sempre assente.



Forse anche a seguito della segnalazione di TargatoCn, il lettore ci ha scritto oggi (9 agosto) sottolineando come “ieri, finalmente, i tecnici sono venuti e hanno ripristinato la linea telelefonica”.



Chi l’ha dura, come si dice, la vince.