Contributi per l'ospitalità dei braccianti agricoli a Saluzzo: per le aziende fino a 2.500 euro

Nuovi fondi per aumentare l’offerta di ospitalità in cascina. C’è tempo fino al 5 settembre per presentare domanda di contributo alla Regione per acquistare o noleggiare container o strutture per sistemare i braccianti stagionali agricoli in azienda.

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando finanziandolo con 25 mila euro per le imprese del Saluzzese, come già in passato. Sono previsti contributi di 2000 euro per l’acquisto di ogni modulo abitativo e 500 per l’affitto.

Le domande per il bando regionale vanno presentate al Comune che riceverà i fondi da Torino e li erogherà agli aventi diritto. Le domande devono essere presentate entro le 24 del 5 settembre all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

“Come sosteniamo da sempre – dice l’assessore alle Attività produttive Francesca Neberti – il distretto frutticolo ai piedi del Monviso è molto vasto e così le azioni che portiamo avanti sono efficaci se avvengono in rete: con altri 10 Comuni “volenterosi”, su oltre 30, abbiamo aderito al protocollo della Prefettura per le accoglienze diffuse che serve dove non c’è ospitalità in azienda e la Regione, che rientra fra gli enti che cercano di operare per migliorare la situazione, fa la sua parteper aumentare i posti in cascina”.

Tutta la documentazione richiesta è elencata negli avvisi dei due bandi che si possono leggere e scaricare in allegato, così come è possibile scaricare le domande da compilare