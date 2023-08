Tra un mese esatto, ad Alba, la "Corri sotto le torri"

Oggi tutta Alba è in festa con il suo Patrono San Lorenzo. Tra un mese esatto, domenica 10 settembre, in città ne tornerà un'altra, quella sportiva, la festa di Corri sotto le torri alba nel cuore, la gioiosa e fortunata manifestazione, sempre molto attesa e pronta ad accogliere gli albesi di ritorno dalle vacanze, e giunta ormai alla quindicesima edizione.



Le sorprese e l'allegria come di consueto non mancheranno, partecipando attivamente di corsa con "Corri sotto le torri", oppure al cammino con "Alba nel cuore", anche con il proprio cane per la Corri sotto le torri Dog, e muovendosi tutti in compagnia su un ampio percorso che attraversa i viali, i parchi, le vie e le piazze principali della città imbandierata a festa. Tanti come sempre saranno gli spettatori e i curiosi.



Molte conferme in programma, super maglia running fluo, medaglia, musica e intrattenimento. Apertura super tambureggiante con i Timbales, e poi i ballerini di Esquilina Caliente, entrambi per la prima volta a Corri sotto le torri, e poi Ginnastica Alba, Titans Cheerleaders, Wonder Woman, tutti i Borghi albesi nella disfida goliardica, in uno spettacolo di colori.



La serata di vigilia di sabato 9 settembre, "Aspettando Corri sotto le torri", sarà un nuovo entusiasmante evento, tutto da scoprire, una Silent DJ "Piazza del Duomo balla!" con ritmi per tutti i gusti: Dance & Reggaeton, House & Deep House, Revival anni 70/80.