A Savigliano confermati i mercati dell'Assunta e del giorno della festa patronale

Gli ambulanti saranno presenti sia a Ferragosto che nel giorno della Festa della Sanità









Il Comune di Savigliano informa che il mercato settimanale del martedì si terrà regolarmente sia il 15 agosto, giorno di Ferragosto, sia il 22 agosto, Festa patronale della Sanità.





In entrambe le giornate i saviglianesi troveranno le abituali bancarelle degli ambulanti nelle piazze del centro storico, con le consuete modalità ed i consueti orari.





«Un'occasione di svago e un'opportunità per fare acquisti per coloro che resteranno in città» spiegano dal Municipio.