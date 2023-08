Il ricordo della dottoressa Antonella Leone: “Ha focalizzato la sua vita sull’aiutare gli altri”

Una persona splendida, sempre disponibile, affettuosa, empatica, presente in qualunque momento e in qualunque maniera: così gli amici ricordano la dottoressa Antonella Leone, scomparsa a 63 anni d’età.



Psicologa e psicoterapeuta stimata e molto conosciuta ad Alba, con studio in via Luigi Cadorna, svolgeva attività di diagnosi, sostegno e cura per disagi psicologici e psicosomatici di adulti e adolescenti. Per tanti anni – prima di spostarsi in Granda – aveva lavorato con i giovani del Sert di Torino: tantissimi suoi pazienti arrivavano, oltre che dalla provincia, anche da Asti e da zone limitrofe all’albese (soprattutto coppie o ragazzi giovani, questi ultimi specie dopo il lockdown).



“Ha focalizzato la sua intera vita sul proprio lavoro e il suo sostegno andava spesso oltre i confini della sola professionalità – ricordano ancora gli amici - : aiutare gli altri era il suo primo pensiero”.

Nata il 17 marzo 1960 a Trinità, aveva intrapreso un percorso accademico di eccellenza, laureandosi in Psicologia ad indirizzo Clinico presso l'Università degli Studi di Padova nel 1989, specializzandosi ulteriormente presso la Scuola di Formazione Quadriennale in Psicoterapia Clinica CO.DI.P.

Il suo lavoro non si è mai limitato solo all'ambito terapeutico, ma si è esteso anche all'insegnamento e alla condivisione del suo sapere con colleghi e volontari. La dottoressa Antonella Leone ha contribuito significativamente al campo della psicologia e della psicoterapia, lasciando un'eredità di competenze, dedizione e passione.

Da svariati anni dedicava parte del suo tempo ad iniziative parrocchiali e non, con l’intento di dare il suo contributo in modo discreto e disinteressato, al solo fine di condividere la sua esperienza con il prossimo. Una forza importante della sua vita derivava anche dalla sua devozione Mariana.

La dottoressa lascia il papà Antonino, i fratelli Maria, Matilde e i figli Giulia, Francesco, Cristiana e Federica e Agostino. Il funerale si terrà venerdì 11 agosto alle 10.30 nella parrocchiale di Trinità con partenza da Alba alle 9.45.