A Saluzzo oggi è Festa della vita eterna per la nascita in cielo di Madre Elvira [FOTO E VIDEO]

Dopo il fiume ininterrotto di persone alla camera ardente, è in atto l’ultimo saluto a Madre Elvira sulla collina di Saluzzo, dove 40 anni fa fondò la Comunità Cenacolo. Era il 16 agosto del 1983.

Fin dalle 10 di questa mattina, quando il feretro dalla Casa di formazione della Comunità Cenacolo, dove viveva e, dove è morta giovedì 3 agosto Suor Rita Agnese Petrozzi, si sono succedute visite e la sua “grande famiglia” ha continuato a ricevere condoglianze e partecipazione. Ringraziamenti e gratitudine attraverso testimonianze e preghiere. Infiniti i rosari recitati, corone e coroncine di rosario in vista, simbolo della comunità. Era la Madre che ridava vita a chi viveva nella dipendenza dalla droga, ma non solo: a chi viveva nel disagio o nella solitudine.

Rosario e lavoro era la terapia, scandita da una tabella giornaliera rigida e sobria, ma nell’accoglienza di una famiglia.

La cerimonia di saluto si svolge nel grande tendone (ed è in diretta YouTube sul sito della comunità) in cima alla collina, di fronte al Monviso, tensostruttura ancora allestita dopo il grande evento di 4 giorni della Festa della vita (è terminato il 16 luglio e nella settimana di cui si parla le condizioni di Madre Elvira si erano aggravate). Evento che richiama da 20 anni alla casa saluzzese ragazzi e ragazze, sacerdoti, uomini di pensiero, amici, famiglie delle 72 Fraternità nel mondo, ognuna aperta in aiuto alle diverse criticità giovanili, per festeggiare l’amicizia in una dimensione di preghiera corale. Migliaia di persone ogni anno. Come oggi, per l’ultimo abbraccio a Madre Elvira.

Guarda la diretta:

“A Saluzzo oggi è Festa della vita eterna”. Così è iniziata la diretta. Balli, canti, in un clima di spontaneità e partecipazione, quello che caratterizza la Comunità di Madre Elvira. "Era giovane e bella quando e diventata Suor Elvira. Oggi siamo tutti qui per riaccompagnarla alla vita e all'incontro con il suo sposo Gesù".

Poi un toccante video ha ripercorso la sua storia. In una intervista del 2003 Madre Elvira diceva: “Sono una donna e tutti i giorni mi stupisco e mi meraviglio e mi consolo nel contemplare le opere di Dio”. Poi nel 2007: “Sono felice di essere nata, grata a mia madre di non essersi fermata al quinto figlio. Grazie anche al mio papà che mi ha insegnato a uscire da me stessa. Il signore trasforma le lacrime in gioia, la paura in coraggio, la tristezza in danza”.

Poi le testimonianze dei suoi ragazzi: "La vita è più bella quando si tolgono le maschere". "Grazie perché ci hai insegnato ad avere coraggio anche quando le gambe tremano e la voce si rompe, e le maschere che abbiamo addosso sono tante. Tu ci hai detto che c'è sempre un giorno nuovo per togliere quelle maschere. Non dobbiamo sentirci sconfitti davanti ai nostri sbagli. Grazie perchè ci hai insegnato la vita verso il cielo".

Le sorelle di Madre Elvira hanno spiegato che lei ha chiesto di pregarla ogni giorno alle 15 del pomeriggio: "Un'ora in cui ci rivolgiamo alla infinita Misericordia di Gesù. Proprio alle 3 di notte del 3 agosto, Madre Elvira è morta recitando Salve Regina".