Pontechianale piange “nonno Livio” Patrile: rifugista, guida alpina e maestro di sci con un rapporto speciale con il Re di Pietra

Pontechianale in lutto per la scomparsa di Livio Patrile, rifugista, guida alpina e maestro di sci conosciuto in tutta la provincia Granda.



Nativo di Verzuolo, Patrile aveva 79 anni e si è spento ieri (mercoledì 9 aprile). L'11 agosto avrebbe compiuto 80 anni. Aveva gestito il rifugio Gagliardone e il Vallanta, attualmente in mano al figlio Oliviero; come guida e maestro di sci aveva anche lavorato in Svizzera sul Cervino. Speciale il rapporto con il Re di Pietra, sostanziate da alcune celebri ascensioni come la prima invernale sulla parete nord-ovest al Dado di Viso o quella invernale della parete ovest del Monviso. Nel 1968, con Hervè Tranchero, effettuò la traversata di cinque giorni della cresta Berhault, dal colle delle Traversette alla cima del Monviso.



Il sito del rifugio Vallanta lo ricorda con queste parole: “Nonno Livio è partito per il suo viaggio, questa volta però è salito più in alto di tutte le vette che ha scalato. Il rifugio Gagliardone e poi il Vallanta sono stati la tua seconda casa, hai dedicato la tua vita a queste montagne e loro te ne saranno sempre grate, così come tutte le persone a cui hai voluto bene. Fa bun viage nonno Livio: tutti gli amici del Vallanta ti porteranno nel cuore e penseranno a te ogni volta che saliranno sin qua!”



Oltre a Oliviero, Patrile lascia la figlia Giorgia con il genero Riccardo, la nuora Martina, i nipoti Leonardo, Nicole e Francesca, tanti altri amici e parenti. Domani (11 agosto) alle 16 si terrà il funerale, nella parrocchiale di Pontechianale: la salma verrà composta nel cimitero comunale.



Le eventuali offerte verranno devolute al Soccorso Alpino.