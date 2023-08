Scatto "verde" per Treiso con il nuovo sistema di raccolta rifiuti

Un importante cambiamento nella gestione dei rifiuti per il Comune di Treiso, che dal 4 luglio scorso ha avviato un nuovo sistema di raccolta indifferenziato grazie al passaggio al sacco conforme/prepagato. Spiega il sindaco Andrea Pionzo: "Questo sacco ha sostituito quello azzurro dell’indifferenziata, proprio per incentivare una corretta diversificazione del rifiuto. Ogni famiglia è dotata di un quantitativo di sacchi numerati e codificati".

I primi risultati sono molto incoraggianti, come conferma il primo cittadino: "A circa un mese dalla partenza del nuovo sistema di raccolta siamo fieri della risposta della cittadinanza che ha reso serio e positivo questo passaggio importante. Il rapporto tra le tonnellate di rifiuti raccolti e pesati nel mese di luglio 2022 e quelli raccolti e pesati nel mese di luglio 2023 ha portato ad una percentuale minore dei rifiuti indifferenziati del 58%. Siamo solo all'inizio, ma stiamo lavorando seriamente verso una linea comune di corretta differenziazione dei rifiuti e quindi anche dei relativi costi di smaltimento".

Per aiutare i cittadini in questo cambiamento e per fornire tutte le informazioni necessarie legate al mondo dei rifiuti alla sua gestione o per comunicare eventuali disservizi, il Comune ha attivato l’ecosportello che è aperto presso la sede della biblioteca civica, il martedì dalle 14 alle 15.30.