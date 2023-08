Borgo San Dalmazzo: suv urta veicolo in sosta, si ribalta e colpisce ambulanza in servizio d'emergenza

Ieri sera, mercoledì 9 agosto, intorno alle 18, è stato richiesto l’intervento della Polizia Municipale per i rilievi relativi a un sinistro stradale occorso in Via Vittorio Veneto 54 con direzione Valdieri.



Si tratta di un incidente in cui il conducente di un suv, dopo aver urtato un veicolo in sosta, si è ribaltato andando a urtare una autoambulanza in servizio di emergenza che, proprio in quel momento, si trovava a transitare a fianco del suv. Fortunatamente nessun danno di rilevo alle persone: il conducente del suv è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti pur non avendo fortunatamente riportato ferite di particolare gravità.



Al vaglio della Polizia municipale le possibili cause del sinistro e la relativa ricostruzione della dinamica.