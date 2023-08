A Camerana, dall'11 al 13 agosto, arriva "SubTurrim"

SubTurrim, questo il nome della 'festa di mezza estate' organizzata dalla Pro loco di Camerana nei giorni 11, 12 e 13 agosto. Evidente il riferimento alla imponente e bella torre medievale che domina il vecchio borgo di Camerana Villa e che nei giorni della manifestazione sarà possibile scoprire con visite guidate.



Il tema di venerdì 11 agosto sarà Musica e Folklore, alle 18.00 inizieranno le visite alla Torre, alle 20.00 una tradizionale Merenda sinoira, con prenotazione obbligatoria, nella accogliente piazzetta posta a lato della chiesa a cui seguirà alle 21.30 il Concerto folkloristico del gruppo Madamè. Le Madamè sono un gruppo musicale di quattro ragazze, provenienti dalla Langhe e dalle Vallate cuneesi, che cantano a quattro voci accompagnandosi con fisarmonica, chitarra e percussioni. Il loro concerto sarà un vero e proprio viaggio nella musica popolare italiana.



Sabato 12 agosto TNT Party Night, una serata dedicata particolarmente ai giovani, ricca di musica e proposte di street food. A partire dalle 19.00 apertura stand street food e alle 21.30 musica con TNT Party Band e Dj set.



La giornata conclusiva, domenica 13 agosto, presenta un programma ricco e vario. A partire dalle 10.00, nella piazza antistante la chiesa e nella via centrale del borgo di Villa, si svolgerà Mercante per un giorno, mercatino dell'usato e non solo, mentre le visite guidate alla antica Torre continueranno per l'intera giornata. Alle 20.30 il Concerto di musica classica Concerto sotto le stelle per pianoforte a più mani chiude la tre giorni di SubTurrim. Si esibirà il duo pianistico Pasero-Rapaglià, con musiche di Mozart e Čajkowskij.



Nella oscurità della notte la bella Torre illuminata renderà il borgo pieno di fascino.



Per informazioni e prenotazioni:

Sandra 347.792.5741

Lorenzo 380.109.4565