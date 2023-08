L’azienda Ramero Aldo, con sede a Cuneo in via Gauteri 32, ricerca per ampliamento organico un autista/escavatorista munito di patente C. L’attività giornaliera verrà svolta nella provincia di Cuneo.

Si offre contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.

Inviare la propria candidatura a info@ramerosrl.it

Telefono 339-3307152