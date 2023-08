Calciomercato Napoli, sfuma al fotofinish Gabri Veiga: firma con l’Al Ahli

Il centrocampista spagnolo ex Celta Vigo snobba il Napoli e sceglie i soldi dell’Arabia Saudita a soli 21 anni

Ha dell’incredibile quanto successo in questi giorni tra il Napoli e il Celta Vigo in sede di calciomercato, o meglio tra il Napoli e il talentuosissimo centrocampista spagnolo Gabri Veiga. Il ragazzo stava per trasferirsi in Italia, ma poi si è inserito nella trattativa l’Al Alhi ed ha stravolto tutto. Ovviamente, mettendo sul piatto il carico da novanta e pagando in toto la clausola rescissoria del giocatore.

Il campionato arabo sta diventando sempre più curioso e interessante per via dei numeri profili che hanno scelto l’Oriente per la propria carriera, tanto che sono molteplici anche gli scommettitori che guardano questa lega con le antenne drizzate tramite siti e piattaforme come 1bet . E questo, probabilmente, è solo l’inizio.

Napoli-Gabri Veiga, la trattativa non andata in porto

Il Napoli cercava da tutt’estate un valido centrocampista in grado di sostituire eventualmente Zielinski, vicino a lasciare Napoli per la Lazio o anche lui per l’Arabia Saudita. Il polacco poi non è partito, ma il club partenopeo – per volere del nuovo allenatore Rudi Garcia – ha continuato a spingere per arrivare ad almeno un altro profilo in aggiunta a Cajuste.

De Laurentiis aveva quindi individuato in Gabri Veiga la scelta perfetta. Centrocampista spagnolo classe 2002 del Celta Vigo, sembrava esser più che d’accordo a trasferirsi in Serie A nella squadra campione d’Italia in carica. Le due squadre avevano trovato l’intesa economica, erano solo da limare alcuni dettagli. Lo stesso ragazzo aveva dato l’ok al trasferimento, un netto passo in avanti nella sua giovane carriera.

Neanche la piccola battuta d’arresto subito dopo Ferragosto sembrava aver bloccato la trattativa. Mancava ormai solo l’ufficialità per veder giocare uno dei principali talenti spagnoli con la maglia del Napoli. Poi però, è successo il patatrac proprio al fotofinish.

Niente Napoli: Gabri Veiga sceglie i soldi dell’Arabia Saudita

Subito prima di dichiarare concluso l’affare, ecco che si sono inseriti gli arabi – per la precisione l’Al Alhi, protagonista di un mercato super in questa sessione estiva. Il club orientale non ci ha messo molto a convincere il Celta Vigo pagando la clausola rescissoria del giocatore per la bellezza di 40 milioni di euro.

E il ragazzo? A soli 21 anni, astro nascente del calcio spagnolo e mondiale, in rampa di lancio per la sua carriera, sceglie di lasciare – almeno per il momento – il calcio che conta e di firmare per una squadra araba, andando così a competere in un campionato fuori dai riflettori europei.

Non ci è andato leggero in merito un suo collega, e neanche uno qualunque: Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, ha commentato la sua decisione su Instagram come “imbarazzante”. Ma purtroppo, è tutto vero.

Ecco infatti il comunicato ufficiale da parte del Celta Vigo: "Gabri Veiga inizia una nuova tappa sportiva all'Al Ahli. Sarai sempre uno di noi e il Celta la tua casa. Grazie per aver difeso il nostro stemma con la tua passione. Ti auguriamo il meglio, canterano".