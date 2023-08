Festività in Italia: Ferragosto 2023 a Napoli

Sapevate che il Ferragosto ha le sue radici nell'antica Roma? In quell’epoca si celebravano le Feriae Augusti, un periodo di riposo e celebrazione in onore dell'imperatore Augusto. Oggi il Ferragosto è una festività nazionale e segna l'inizio ufficiale delle vacanze estive in Italia. Durante questa giornata, molte persone ne approfittano per riposare, rilassarsi e trascorrere del tempo all'aria aperta con amici e familiari.

A Napoli, questa giornata viene celebrata con diverse iniziative offerte dalla città. Tra i punti importanti sono le visite gratuite ai musei, i concerti, i festival e il cinema all'aperto. Se volete godervi la vacanza, noleggiate un'auto a Napoli con DoYouItaly ed esplorate la città in profondità. Potete anche organizzare il vostro viaggio in base ai vostri interessi e raggiungere luoghi meravigliosi come Pompei.