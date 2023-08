Concerto all’alba il 12 agosto 2023 ore 06:32 a Ostana (CN) - Pian da Charm, 1620 m s.l.m.

Il successo riscontrato nelle precedenti edizioni e le sensazioni provate nel trovarsi in uno dei luoghi più belli e panoramici della Valle Po, con l’imponente massiccio del Monviso in primo piano, mentre il sole sorge tra le suggestioni sonore, ci ha convinti a ripetere un’esperienza sensoriale difficile da descrivere.

E anche quest’anno l’appuntamento sarà doppio, per chi vorrà raggiungere La Vardetta, altra località incantevole della valle.

STEP 1 ore 06:32

ZZ DUO

Gled Zabote sax tenore

Paul Zogno basso

Sarà un’anteprima il duo, formato da Gled Zabote al sax e Paul Zogno al basso, che andremo ad ascoltare ammirando il Monviso. Insieme esploreranno una sonorità unica in cui l’armonia e il senso ritmico sono impliciti, dando spazio alla creatività con la complicità del pubblico.

Il loro repertorio spazia dai grandi classici del jazz alla musica brasiliana, offrendo armonie e melodie fluide e intrecciate che portano gli ascoltatori in un emozionante viaggio musicale.

STEP 2

Colazione offerta dalla Cooperativa Viso a Viso e Rifugio Galaberna

STEP 3

Escursione di 30 minuti su sentiero pianeggiante con arrivo in loc. La Vardetta, Paesana, 1576 s.l.m.

Concerto, ore 11

Nico Di Battista, chitarra

Da Napoli a NY, passando per Siviglia

Sarà un privilegio poter ascoltare uno dei migliori chitarristi italiani, dall’esperienza sconfinata quanto la sua curiosità musicale, che lo hanno portato ad esplorare tutte le possibilità che può offrire la chitarra e un concerto in solo.

Ingresso che comprende i due concerti e la colazione: 15 euro.

Ridotti (over 65 anni): 12 euro.

Ingresso libero per: under 18, disabili e accompagnatore, prenotando con mail a: info@jazzvisions.it.

Il parcheggio sarà in località Serre di Ostana (attenzione, non Serre di Oncino, dove il GPS potrebbe indirizzarvi). Questa è la posizione da impostare:

Lasciata l'auto potrete raggiungere Pian del Charm in 15 minuti a piedi.

Per chi ha problemi di mobilità, o non se la sente di camminare, è previsto un servizio navetta, in partenza dal parcheggio, fin dalle ore 05:15.