Dal 24 agosto a Cussanio i festeggiamenti per la Madonna della Cintura

Prenderanno il via giovedi 24 agosto i festeggiamenti per la Madonna della Cintura a Cussanio, frazione di Fossano. Il primo appuntamento sarà alle 20.30 con la benedizione della Frazione.

Venerdì 25 agosto entreranno nel vivo le feste con lo spettacolo pirotecnico musicale alle 22.30 che è giunto alla sua 30° edizione, per cui quest'anno ancora più ricco e scoppiettante.A seguire musica dal vivo con i SetteSotto party band. Possibilità di consumare street food, cocktails e birra per tutta la serata

Sabato 26 agosto l'atteso "apericena sotto le stelle" nel parco a lato del santuario, prenotazione obbligatoria entro giovedi 24/08, a seguire serata con dj Music by "The house of sound".

Domenica 27 agosto alle 11 sarà celebrata la Santa Messa Solenne seguita dalla processione. Alle 14.30 prenderà il via il 3° torneo di calcio balilla umano che si protrarrà fino alle 22. Per i più piccoli, dalle 16, ci sarà animazione con il mago trinchetto e Nutella Party. Alle 19.30 sarà possibile cenare con polletto allo spiedo/patatine/dolce con prenotazione obbligatoria entro sabato 22 agosto e a seguire, alle 21.30 il Duo x Due animerà la serata con il liscio.

Lunedì 28 agosto alle 9 ci sarà la commemorazione dei defunti. Alle 19 il super richiesto "giro pizza per tutti i gusti" con la Pizza del Giardino dei Tigli e i gelati della Cremeria di Cussanio. Sarà possibile cenare alle 19 o alle 21. A seguire alle 21.30 serata caraibica con Sergio DJ e i locos.

I numeri per le prenotazioni sono i seguenti: Alessia 347/1152127 - Sonia 338-3851110