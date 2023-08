Il Festival Accademie in Valle va nuovamente in scena venerdì 11 e sabato 12 agosto con Karima e il Duo Gardel

Il Festival Accademie in Valle entra nel vivo con due nuovi appuntamenti: venerdì 11 agosto a Chiusa di Pesio Karima proporrà al pubblico il suo nuovo lavoro No Filter. Sabato 12 agosto a Limone Piemonte si esibiranno i Duo Gardel con Gianluca Campi Fisarmonica Claudio Cozzani pianoforte. Entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito e aperti a tutti.

Il Festival Accademie in Valle anche quest'anno sta portando musica di qualità nelle valli cuneesi con la collaborazioni dei comuni ospitanti e della Fondazione CRC di Cuneo e la Banca di Pianfei e Rocca de' Baldi. Gli eventi consentono di vivere un'esperienza unica, arricchita da un'ampia varietà di attività e spettacoli che coinvolgono sia artisti che partecipanti.

Al primo appuntamento, che si terrà Venerdì 11 agosto a Chiusa di Pesio, si esibirà Karima con No Filter. No Filter è il nuovo lavoro di Karima che con il suo quartetto propone un progetto ‘senza filtri’ dove la sua musica, contaminazione di jazz e pop, si presenta in una rinnovata versione acustica, intima e ancor più espressiva. No filter è anche il titolo del suo ultimo album, prodotto da Aldo Mercurio per Parco della Musica Records e Jando Music, con gli arrangiamenti di Piero Frassi. Nella vocalità di Karima convivono e si esprimono i colori del soul, del blues e perfino del gospel.

Il secondo appuntamento è con il Duo Gardel con Gianluca Campi Fisarmonica Claudio Cozzani pianoforte. Il Duo Gardel, che prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, è un organico cameristico molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico; il tipo di repertorio proposto è principalmente basato su composizioni scritte originalmente per altri organici come violino e pianoforte – organo – canto e pianoforte – pianoforte, arrangiate ed elaborate dal duo. Il Duo Gardel si è formato nel 2005,dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani.

Questi due musicisti, entrambi liguri, svolgono singolarmente da molti anni un’intensa attività come solisti ed in varie formazioni cameristiche esibendosi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero.