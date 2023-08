Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, Mondo fornitore ufficiale di piste e attrezzature

La notizia è ufficiale: Mondo, azienda nata nel 1948 a Gallo d'Alba, e che può contare anche su numerose sedi in Italia e all'estero, sarà fornitrice ufficiale di piste e attrezzature per l'atletica leggera per gli attesissimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La nuova superficie di atletica Mondo Track, appositamente sviluppata per Parigi 2024, sarà installata presso l'iconico Stade de France a partire dall'aprile 2024, il che segnerà la terza volta che Mondo ne rinnova la pista di atletica.

Mondo fornirà anche le attrezzature sportive necessarie per le discipline dell'atletica leggera di Parigi 2024, tra cui ostacoli, materassi, aste e sbarre per il salto in alto e per il salto con l'asta, coni di partenza e segnalatori di corsia.

"I Giochi Olimpici e Paralimpici offrono un'opportunità davvero impareggiabile, siamo orgogliosi di partecipare al successo di Parigi 2024. Il nostro obiettivo è aiutare gli atleti a raggiungere i loro obiettivi personali. Ci impegniamo a trasformare i loro sogni in realtà". ha commentato il vicepresidente del gruppo Maurizio Stroppiana.