Penultimo concerto sabato 11 del Guarene Musica – Roero Music Fest

Prosegue nell’ambito di Guarene Musica–Roero Music Fest, da quest’anno con il sostegno del Progetto Snodi, la rassegna 2023 di musica jazz d’autore.

Sabato 11 agosto alle ore 21 in Piazza SS Annunziata sarà la volta del concerto intitolato L’Acùstica Latin con Sergio Fabian Lavia & Dilene Ferraz.

I due artisti provengono da esperienze diverse.

Sergio Fabian Lavia è un compositore chitarrista argentino di origini italiane, che oltre a scrivere e produrre musica, collabora periodicamente con l'Orchestra Sinfonica 'Giuseppe Verdi' di Milano, suonando la chitarra basso, la chitarra elettrica e la chitarra classica.

Dilene Ferraz è invece un’affermata cantante brasiliana, che negli anni novanta diede vita al progetto "Brazilian love affair", nel cui ambito ha inciso diversi dischi con l'etichetta "Dig It International".

Insieme creano uno straordinario legame musicale fra due mondi culturali, ricco di commistioni e intesa.

L’ingresso è libero e gratuito, ma ci si può riservare un posto nelle prime fila prenotandolo su https://dragonflymusicstudio.com/guarene-musica/.

I parcheggi predisposti dal comune si trovano in Piazza della Pantalera, Via Mazzini e via Divisione Alpina.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della chiesa della SS Annunziata.

Si ricorda anche che l’ultimo concerto della rassegna è programmato per sabato 2 settembre con le colonne sonore più famose eseguite dal Random Quartet.