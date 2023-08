Ricco programma di eventi per la festa dell'Assunta a Sanfront

La festa dell’Assunta a Sanfront si presenta anche quest’anno ricchissima di eventi, ecco il programma dettagliato :

Sabato 12 agosto alle ore 18.00 presso la Confraternita apertura della mostra “I cimeli di Totino” a cura di Luca Boero – ingresso gratuito.

Ore 20.00 ala comunale drink and food dj set “Pitone” e “Altarknock”- servizio bar

Domenica 13 agosto ore 21.00 ala comunale danze occitane con “Triolet-Trio” e i Balerin del Bal Veij – ingresso gratuito

Lunedi’ 14 agosto ore 14.00 gara alle bocce organizzata dal bar “Il covo” presso l’oratorio

Ore 16.00 giochi per bambini e ragazzi con il Magic Bus e merenda

Ore 20.00 sotto l’ala comunale “Mangiamo in pigiama” cena argentina con asado e contorno formula al you can eat (su prenotazione) a seguire dj set “Dario Viale”- servizio bar

Martedi’ 15 agosto ore 9.00 ritrovo presso la casa riposo con la banda musicale di Racconigi

Ore 10.30 Santa Messa solenne dell’Assunta e processione consegna sonetto a Don Biagio in occasione del 50°di ordinazione sacerdotale , a seguire rinfresco offerto dalla pro loco

Ore 20.00 cena presso bar il covo (su prenotazione)

Ore 21.00 ala comunale Bruno Mauro e la band ballo a palchetto - ingresso gratuito

Mercoledi’ 16 agosto ore 10.30 benedizione delle famiglie bambini e ragazzi a seguire colazione offerta dal gruppo Adas di Sanfront

Ore 14.00 bocciofila comunale gara a petanque Lui e lei

Ore 20.00 cena presso Trattoria da Cesca (su prenotazione)

Ore 21.00 ala comunale “Aurelio e Stefania” ballo a palchetto – ingresso gratuito

Ore 22.00 Grandioso Spettacolo Pirotecnico “Al castel” a cura di Ettore Ghibaudo