Torna la storica Festa della “Baja di San Magno” a Festiona di Demonte

Tutto pronto la tradizionale Festa della Baja di San Magno di Festiona di Demonte

Dal venerdì 11 agosto al mercoledì 16 agosto una settimana intensa e ricca di eventi, all’insegna di gastronomia, musica, divertimento e folklore.

il Venerdì 11 agosto l’avvio della festa con l’Aperi…San Magno e a seguire il dj Marco.G animerà la serata a ritmo di musica con le migliori HIT.

il sabato 12 a partire della ore 14.00 ci saranno i Canti Popolari in ricordo delle voci storiche di Festiona e la gara di bocce di petanque. La giornata popolare proseguirà con la cena Bodi e Aioli e il concerto di musica occitana con il gruppo Lou Pitakass

DOMENICA 13/08 sarà la giornata fulcro della Baja. Ore 11.00 Messa solenne con processione, accompagnata dalla Baja e dalla banda musicale di Demonte. A seguire ci sarà il Pranzo.

Il pomeriggio, il paese di Festiona sarà animato delle corali “Ciastela” e “Valle Stura” e a seguire avverà il tradizionale scambio dei “cappelli storici” dei massari simboli del passaggio di consegne per il successivo massaraggio.

A seguire rinfresco per tutti i parteci- panti presso Piazza degli Alpini.

Dalle ore 21.30 ci super serata danzante con l’orchestra spettacolo “Loris Gallo” e a seguire dj set.

il LUNEDÌ 14/08 sarà all’insegna dello sport e divertimento con il Torneo di Beach Volley, Memorial “Ezio Fiandino” con gara a petanque a coppie fisse.

alle ore 15.00 ci saranno i Giochi per i bambini presso il padiglione Festeggiamenti in collaborazione con “Animazione con Flavio”. Seguiranno premi e merenda per tutti.

a partire dalle ore 19.00 la serata gastronomica con la Grande Raviolata festionese e a seguire la serata Musicale con il gruppo YOYO BAND, un percorso musicale dagli anni 80 ad oggi.

MARTEDÌ 15/08 ferragosto in compagnia. dalle ore 19.30 Pasta per tutti in collaborazione con Daniele L’Ubac e a seguire serata musicale funky Blues con il gruppo “Doctor Blues” e a seguire dj set.

MERCOLEDÌ 16/08

Ore 14.00 Torneo di Beach Volley – Fase finale

dalle ore 19.00 Grande polentata e a seguire serata danzante con l’orchestra “Enzo e Massimo” e dj set.