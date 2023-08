Grandinata del 6 luglio, in Piemonte sono 108 i comuni che hanno subito danni

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha inviato al governo la richiesta formale di stato di emergenza a seguito delle grandinate che si sono abbattute su vaste zone di Cuneese, Alessandrino, Astigiano e Torinese il 6 luglio scorso. Il documento comprende le verifiche ed i sopralluoghi effettuati dai tecnici degli assessorati regionali competenti e di Arpa fin dall’indomani dell’evento.



L'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa ricorda che c'è tempo fino al 18 agosto per completare la procedura online sul resoconto dei danni agricoli. "Attualmente ci mancano i dati del 50% dei comuni coinvolti, speriamo che ci sia un'accelerazione in questi giorni per poter procedere con la fase due. Sono 108 i comuni che hanno subito danni, di cui 36 risultano avere i requisiti per richiedere lo stato di emergenza regionale, visti i danneggiamenti non solo alle colture, ma ai privati e alle attività produttive".



La Regione si è gia mossa nei confronti del governo: "Abbiamo chiesto rimborsi rapidi in deroga, considerando la richiesta dello stato di calamità relativa all’evento del 6 luglio, per supportare gli agricoltori in questa difficile contingenza: è necessario che siano rimborsati non solo i danni alle infrastrutture agricole, ma anche ai raccolti che, in molti casi, data la stagione, erano nel pieno della crescita con conseguente perdita di quasi l'intero raccolto", conclude Protopapa.