Bocce, Auxilium Saluzzo protagonista nelle gare regionali e nazionali

Nel mese di luglio ed agosto sono numerose le gare regionali e nazionali con Auxilium Saluzzo protagonista. Per la specialità volo, a Loano, in occasione della 51 esima edizione della Palma d’Oro, secondo posto per la coppia dell’Auxilium Saluzzo con Federico Gasco e Nicolò Buniva, sconfitti in finale per 3 a 13 dalla formazione della Bocce Novara con Massimiliano Pisano ed Alan Borrella.

Alla competizione, che si è disputata presso la Bocciofila Loanese, erano iscritte 60 coppie dirette da Fabrizio Rossello. A Bussoleno, presso la Società Favro Paris, nella competizione femminile con la direzione di Claudio Marchisio, successo dell’Auxilium Saluzzo con Laura Trova e Serena Traversa. Ad Envie, in occasione della Finale del Gestore, finale targata Auxilium Saluzzo. Vittoria per Stefano Aliverti, Giuseppe Martina, Pieraldo Moine, Alessio Danna e Stefano Migliore che si sono imposti 13 a 11 in finale contro i compagni di società con Marco Capello, Cesare Battisti, Corrado Salusso, Eros Rinaldi e Nicolò Buniva.