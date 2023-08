Grande successo per la Festa della Madonna del Devesio a Rifreddo

Anche nel 2023 la festa della Madonna del Devesio a Rifreddo non ha tradito le attese. Infatti, complice un week-end caratterizzato da cieli limpidi e temperature particolarmente gradevoli, presso il bianco santuario che domina l’abitato del piccolo centro della Valle Po si è riunita praticamente tutta la comunità rifreddese. Che le cose sarebbero andate bene lo si era capito già il sabato quanto i massari hanno visto il lungo serpentone della processione con le fiaccole nei dintorni della chiesa.

Un evento davvero suggestivo che ha poi lasciato il posto ad un momento gastronomico caratterizzato dalla distribuzione gratuita di pasta e formaggi. Molto partecipato anche il momento formale della domenica con la consegna del sonetto alla leva dei 70enni da parte del sindaco Cavallo Cesare. Una cerimonia che ha visto il primo cittadino ricordare i caduti il cippo posto nei pressi del santuario, pronunciare un bel discorso sull’importanza anche sociale della festa del Devesio, che si è chiusa con un grande rinfresco per tutti i partecipanti. Domenica sera ancora gastronomia e soprattutto musica e balli. I festeggiamenti si sono poi conclusi lunedì con i giochi per i bambini e le famiglie al pomeriggio e la cena a base di Tirabusun alla sera.

“La festa D’la Madona - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo - è sempre un gran bel momento per la nostra comunità e per i molti che dai paesi vicini vengono a trovarci. Per questo ci tengo a ringraziare i massari e tutti coloro che a vario titolo si impegnano per portare avanti questa importante tradizione”.