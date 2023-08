Migliaia di chilometri in bici lungo l'Italia: le avventure solitarie di Stefano Barale

Stefano Barale è un pensionato di Gaiola. Ha 61 anni e, in salute e con tanto tempo a disposizione, ha iniziato a dedicarsi alla sua passione con costanza, macinando chilometri e chilometri in bici in solitaria.

L'ultima avventura tra giugno e luglio scorsi, quando ha percorso 2.750 chilometri in 20 giorni, lungo i litorali di Sicilia e Sardegna, attraversando anche la Corsica.

Un anno fa di chilometri ne aveva percosi ben 6.900, completando l'intero litorale italiano e attraversando tutte le regioni e le province.

Dei giri impegnativi, che richiedono organizzazione, per i quali si allena molto e che ama fare da solo, spiega Barale, che evidenzia come la sopraggiunta pensione gli abbia fatto scattare il desiderio di avventurarsi alla scoperta della nostra bellissima Italia. Con la bici, avendo del tempo a disposizione, è riuscito a scoprirla in lungo e in largo. "Sono stati viaggi completamente appaganti - ci racconta. Sono stato anche fortunato, perché non ho avuto imprevisti importanti ma, ancora di più, mi sono preparato molto bene. Altrimenti non sarei riuscito a pedalare per così tanti chilometri".

Chissà quale sarà l'itinerario della prossima estate...