A Bra chiude per un mese il parcheggio gratuito nel cortile delle "Maschili"

Da mercoledì 26 agosto fino a martedì 26 settembre il parcheggio gratuito presente all’interno del cortile della scuola primaria “Rita Levi Montalcini”, comunemente conosciuto come le “Maschili”, con accesso da via Marconi, non sarà utilizzabile per consentire il montaggio delle strutture per la manifestazione “Cheese 2023” (ord. n. 328 del 08/08/2023).

Dalle ore 8 di venerdì 18 agosto fino alle 12 del 28 agosto 2023 è inoltre istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta del tratto di strada che da Viale Madonna dei Fiori porta ai campi da hockey. Il tratto strada verrà chiuso per consentire lo svolgimento dell’evento sportivo “International Hockey Master Festival” (ord. n. 330 del 09/08/2023).