A Saliceto è arrivata la fibra ottica di Isiline

Anche nel comune di Saliceto da oggi è disponibile la fibra ottica di Isiline: ben 1160 unità immobiliari sono ora coperte dal servizio in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che permette di raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps.

Abitazioni, attività commerciali, piccole imprese e aziende possono ora richiedere l’accesso alla Banda Ultra Larga ed iniziare ad usufruire di tutti i vantaggi offerti dalla fibra ottica: condivisione di contenuti immediata, nessun rallentamento o disconnessione, invio e ricezione di file pesanti non saranno più un problema. Inoltre, sarà possibile utilizzare molti dispositivi contemporaneamente (smartphone, computer, tablet, smart tv ecc…) senza subire rallentamenti.

Richiedere l’attivazione è molto semplice: basta telefonare al numero 0175/292929 oppure recarsi in uno dei punti vendita Isiline a Saluzzo, Cuneo, Fossano e Carmagnola. In alternativa è sempre possibile acquistare in completa autonomia il servizio su shop.isiline.it.