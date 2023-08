Il Comune di Grinzane regala un giorno di doposcuola alle famiglie

Un piccolo aiuto nella gestione organizzativa ed economica delle famiglie: è quello a cui ha pensato il Comune di Grinzane Cavour, insieme alla Direzione scolastica, regalando un giorno di doposcuola pagato. Spiega il sindaco Gianfranco Garau. "Il servizio per la scuola elementare è disponibile attualmente il lunedì, il martedì e il giovedì. Ci siamo impegnati per trovare i fondi e permettere alle famiglie di usufruire gratuitamente anche del mercoledì. Un modo per facilitare l'organizzazione quotidiana e per fornire un servizio migliore in cui i bambini abbiano la possibilità di essere ancora più seguiti".

Non è l'unica iniziativa pensata per venire incontro alle famiglie e per dare un aiuto culturale ai bambini. "In primavera, con modalità che stiamo ancora definendo, vorremmo regalare un corso di inglese ad alcune classi delle elementari", prosegue il primo cittadino di Grinzane Cavour.