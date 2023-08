Il passaggio a livello di Neive chiude al traffico per almeno 2 giorni. La sindaca: "Chiediamo attenzione e collaborazione"

Importanti novità di viabilità riguarderanno i cittadini di Neive nei giorni 24 e 25 agosto: l'amministrazione comunale ha fatto sapere che, in occasione dell’intervento di sistemazione dell’attraversamento ferroviario di Neive Borgonuovo, finalizzato alla prossima riattivazione della vicina stazione ferroviaria, verrà completamente interrotto il traffico veicolare e pedonale, in corrispondenza del passaggio a livello, dalle ore 07:30 di giovedì 24 agosto alle ore 18 di venerdì 25 agosto e comunque fino a fine lavori.

"Per Neive è davvero un momento di grande rinnovamento, dalle Ferrovie alle Poste, al servizio della fibra che sarà disponibile entro il prossimo anno - dice il sindaco Annalisa Ghella -. La chiusura temporanea del passaggio a livello dalle ore 7,30 di giovedì 24 agosto alle ore 18 di venerdì 25 è necessaria per la riapertura della tratta ferroviaria Alba-Asti che ripartirà l’11 settembre. Chiediamo ai cittadini e agli automobilisti la massima attenzione e collaborazione per affrontare queste due giornate di criticità. La Provincia collaborerà attivamente nella segnaletica dei percorsi alternativi, determinante soprattutto per il traffico pesante".

L'Amministrazione ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana spa, titolare dei lavori in esame, di predisporre cartelli informativi in numero adeguato e tali da permettere, soprattutto al traffico pesante, di impegnare percorsi alternativi.

Ricordiamo che sarà vietato anche il transito pedonale, vista l’alta pericolosità del cantiere.