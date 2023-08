Revello e Staffarda guardano al torinese per rilanciare i propri beni comunali

L’Abbazia di Santa Maria di Cavour diventa bene sempre più prezioso per il Comune. All’interno della variazione di bilancio approvata il 28 luglio in consiglio comunale, infatti, c’è l’intenzione di realizzare video-guide e un’applicazione turistica per il complesso di via Saluzzo 72 con la spesa di 4.000 euro. Un'idea ampia, per il quale il Comune torinese ha approvato un protocollo d'intesa assieme ai "cugini" Revello e Staffarda, ma anche alla Fondazione Ordine Mauriziano e il Politecnico di Torino di modo da valutare anche interventi sull'abbazia di Staffarda e la cappella marchionale e la chiesa della Beata Vergine Assunta di Revello.



“Si tratta di sistemi all’avanguardia, che offriranno ai visitatori un pacchetto informativo completo e accattivante, che completa il lavoro svolto in questi anni da Comune e associazioni” spiega il sindaco Sergio Paschetta.



“È un accordo che vuole andare oltre i confini dei paesi, unendo i patrimoni vicini e comunicanti di questi territori – sottolinea l’assessore alla Cultura Leonardo Crosetti – : non si tratta di un impegno di spesa, ma della promessa di uno sforzo collettivo di pubblicizzazione l’uno dell’altro, trovandosi per discutere di azioni comuni”. La proposta è stata approvata dal consiglio comunale.