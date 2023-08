Olio CBD tutto quello che dovremmo sapere prima dell’acquisto

Info utili per l’acquisto consapevole di un prodotto sempre più diffuso

Il settore della cosiddetta “cannabis light” è in continua crescita, sono sempre di più le persone che si avvicinano ai prodotti derivati dalla pianta di canapa sativa - tutti prodotti contenenti un bassa percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) ed un’alta quantità di cannabidiolo (CBD), quest’ultimo è un cannabinoide della pianta privo di effetti psicotropi ma con innumerevoli proprietà terapeutiche.

Il CBD è oggetto di numerosi studi e ricerche per i suoi potenziali benefici per la salute, molte persone lo utilizzano per alleviare il dolore, ridurre l'ansia, migliorare il sonno e per altre proprietà terapeutiche. Tuttavia, è importante notare che ad oggi molti sono gli studi ancora in corso su questa sostanza.

A detta di molti tra i prodotti più utilizzati rientra sicuramente l’olio di CBD o “olio di cannabis” un estratto concentrato di cannabinoidi della pianta che viene miscelato con un olio vettore.

L'olio di CBD è molto facile da utilizzare e rispetto ad altre tipologie di prodotti è relativamente facile trovare il dosaggio perché le percentuali sono standardizzabili.

Viene prodotto estraendo il fitocomplesso della pianta e attraverso un’infusione lipidica viene aggiunto ad un olio vettore. Esistono molti metodi di estrazione e lavorazione che comportano qualità finali differenti ma soprattutto una prima divisione dei prodotto in 3 tipologie di olio al CBD, potenzialmente simili in quanto tutti contengono CBD ma molto diversi per composizione:

Isolato

L'olio di CBD isolato è un prodotto che contiene solo cannabidiolo (CBD) e nulla di più. Per ottenere l'olio CBD isolato, il cannabidiolo viene estratto dalla pianta attraverso un processo di estrazione in solvente , come la CO2 supercritica o con altri solventi come l’alcool. Successivamente, attraverso un processo di distillazione il CBD viene purificato e separato da tutti gli altri componenti, formando i cristalli di CBD che possono essere miscelati con un olio vettore. Il vantaggio di questo prodotto è l’assenza di THC e la possibilità di ottenere alte concentrazioni, dal 10% al 25% o superiori.

Spettro completo

L’olio di CBD a spettro completo è un prodotto più puro, vi rientrano gli estratti Rosin, i preparati erboristici come gli oleoliti e le tinture madri idroalcoliche - questa tipologia di prodotto contiene il CBD (in percentuali più basse dal 3% al 7-8%) accompagnato da tutto il fitocomplesso della pianta (più di 100 cannabinoidi, terpeni e flavonoidi) incluso una quantità di THC basse entro lo 0.4%.

Questo tipo di prodotto è più naturale, con un effetto sinergico più potente detto effetto entourage. L'effetto entourage è un concetto importante associato all'olio di CBD full spectrum. Si ritiene che la presenza di tutti i cannabinoidi e terpeni lavori insieme per potenziare l'effetto terapeutico del CBD, creando un effetto sinergico più potente rispetto all'uso di CBD isolato.

Ampio spettro

L'olio di CBD ad ampio spettro ha la particolarità di non avere il THC e nel contempo avere una quantità variabile del resto di cannabinoidi diversi dal CBD (CBG, CBC, CBN…) e terpeni, a seconda dei metodi e qualità della materia prima. Dopo l’estrazione si ha un processo di purificazione, in cui la sostanza psicotropa viene rimossa. Generalmente questi prodotti variano da un 5% al 15% di CBD e sono una via di mezzo come potenzialità.

Non c’è una tipologia migliore di un’altra, in ognuna ci sono vantaggi e svantaggi da considerare per scegliere il prodotto giusto in base alla nostra personale situazione ed obiettivo, è sempre consigliato affidarsi ad esperti e professionisti ed evitare il fai da te o il sentito dire delle persone, gruppi o recensioni.

5 info da seguire per scegliere olio di CBD in modo consapevole

Per rispondere a questa domanda abbiamo coinvolto il team dell’azienda Greenorganics coltivatori diretti di canapa sativa e produttori di olio di CBD con l’agricoltura rigenerativa e biodinamica, che ci hanno fatto da insider nel dietro le quinte di questo settore e grazie all’esperienza abbiamo compreso qualche informazione utile per chi si approccia a questo genere di prodotti, indicando 5 dettagli fondamentali che si dovrebbe ricercare e prestare attenzione:

Chi c’è dietro il marchio?

Capire se stiamo interagendo con produttori diretti, laboratori o commercianti, l’idea è quella di comprendere o ricostruire l’intera filiera in modo da poter dare un feedback mentale sull’affidabilità - chi ho davanti e come lavorano, la tipologia di coltivazione o lo standard qualitativo richiesto ai loro coltivatori, che tipologia di processo utilizzano, se la fanno direttamente o in laboratori, se la filiera è tutta italiana o più paesi europei , in base a queste prime impressioni si può fare domande mirate se ci sono aspetti che non tornano o che non sono messi in chiaro.

Percentuale di CBD dichiarata

In base alle percentuali dichiarate si può ben capire la tipologia di appartenenza del prodotto come spiegato nel paragrafo precedente.

Se per esempio il prodotto è dichiarato “full spectrum” e la percentuale di CBD è alta tipo 15-25%, sarebbe bene farsi due domande sul perchè il prezzo sia molto competitivo, perchè con ottime probabilità è un isolato o un gran miscuglio…

L’olio vettore, la prova del 9

L’olio vettore in cui viene infuso l’estratto di cannabis può essere olio d’oliva, MCT, olio di canapa o di cocco.

Non di rado si trova olio al CBD dichiarato a spettro completo, ma che poi scorrendo il mouse si trova in vendita anche i cristalli di CBD, quindi può nascere un dubbio più che lecito, in questo caso in cui si sospetti la bontà del prodotto, si può controllare l’olio vettore per farsi un’idea in più.

Gli estratti a spettro completo rispetto ai prodotti a CBD isolato hanno un sapore e aroma più intenso di canapa, come lo è la colorazione più scura, che va dal verde all’ambrato.

Dal momento che l’isolato di CBD è insapore e si trova sottoforma di cristalli bianchi, può essere miscelato con un olio di cocco, d’oliva ma per lo più di canapa, per dargli colore e sapore che somigli a quello dello “spettro completo, ma se vi capita una prova visiva tra i due composti vi risulterà molto più chiaro e dal sapore statico quello isolato, mancheranno i sentori erbacei e terpenici e l’aroma persistente sarà solo quello del vettore.

L’olio MCT non sarebbe adatto perchè anch’esso inodore ed insapore, proprio per questo motivo è il vettore lipidico preferito per i prodotti a “spettro completo” insieme all’olio EVO (verde brillante dal tipico sapore olivastro). Il primo è composto da acidi grassi a catena media, facilmente assimilabile e con poche calorie, molto costoso utilizzato in ambienti sportivi e diete proteiche ed attenua il colore e sapore dell’estratto - mentre l’olio extravergine d’oliva oltre ad essere un’eccellenza italiana, ha un costo più basso rispetto agli altri oli vettore disponibili ed il sapore dell’oliva e della canapa si fondono bene dando un gusto molto gradevole.

Il valore delle certificazioni

Molto bene quando si trova prodotti certificati o fatti con macchinari e processi certificati, è sempre preferibile un prodotto o azienda in possesso di certificazioni, ma tutto però va contestualizzato per non finire nel banale.

Se es. il prodotto è un “isolato di CBD” ed ha una certificazione sulla materia prima da “coltivazione biologica”, questa certificazione ha un valore prettamente pubblicitario, perché i processi di estrazioni utilizzati come la CO2 supercritica, rimuovono tutto ciò che non è CBD - che siano muffe, impurità o che sia un’eccellente fitocomplesso perchè da coltivazione biologica.

Se invece questa certificazione è su un prodotto veramente “fullspectrum”, assume un’importanza totalmente diversa, perché in questo contesto una materia prima certificata è più importante perché la qualità del materiale vegetale incide molto sul risultato finale.

Analisi da enti accreditati

Questo genere di prodotti per essere commercializzato deve essere sottoposto ad un’analisi sui cannabinoidi per attestare che il contenuto di THC è conforme alla legge. Questo tipo di analisi è su tutti i cannabinoidi e quindi è utile poter visionarla per constatare la reale quantità di CBD ed eventualmente anche la presenza terpenica se analizzata. In caso di dubbi visionate le analisi se disponibili o richiedine la visione, che non è obbligatoria ma se si vuol perseguire la trasparenza è un documento fondamentale.

In conclusione questo genere di prodotti non sono proprio acquisti da 5 minuti, lasciandoci prendere dall’entusiasmo di testare un prodotto naturale che potrebbe aiutare a risolvere determinati disturbi, ma serve qualche minuto in più per capire se il prodotto è affidabile.