Battifollo: tutto pronto per i festeggiamenti della vigilia di Ferragosto

In attesa del "Battifest" di sabato 12 agosto, l'evento giovane dell'estate, la Proloco di Battifollo si prepara ai festeggiamenti per la vigilia di ferragosto con un programma per tutte le età.



Si comincia lunedi 14 al pomeriggio con i divertenti giochi popolari per piccoli e non presso l'aerea sportiva comunale, per proseguire dalle 19.30 con la tradizionale polentata ferragostana, piatto tradizionale e aggregativo per eccellenza. A proseguire serata danzante con il duo Alberto&Simone per i grandi e il Mago Flavio per i piccoli a incantarli con giochi di prestigio, truccabimbi e tanto altro.



La Proloco di Battifollo è lieta accogliere tutti quanti vogliano partecipare a una giornata in sana allegria.