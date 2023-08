Ci sono le giostre, si sposta il mercato settimanale di Sanfront

Dal momento che il giorno del mercato settimanale settimanale del Comune di Sanfront, nell'anno in corso, cade nel periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Assunta in cielo e considerato che parte dei banchi del mercato dovranno essere spostati temporaneamente in Corso Guglielmo Marconi, essendo Piazza Statuto parzialmente occupata dalle diverse attrazioni viaggianti installate in occasione della Patronale, il Comune - ritenuto necessario, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale - ha ordinato il divieto di sosta e circolazione veicolare nel tratto di Corso Marconi compreso tra l'intersezione con Via Vecchia Saluzzo e quella con Corso Vittorio Veneto, dalle 6 alle 14 della vigilia di Ferragosto.



Al termine del mercato, che dovrà concludersi entro l'ora e la data indicata, dovràessere garantito il regolare ripristino della circolazione veicolare.