Continua il divertimento estivo per tutte le età con Lemon Park a Limone Piemonte

Nel pittoresco paesaggio montano di Limone Piemonte, prosegue un'estate all'insegna del divertimento. Ai piedi delle maestose montagne, Lemon Park si erge come una destinazione di svago per famiglie, ragazzi e persone di tutte le età, con un'ampia gamma di attività pensate per soddisfare ogni tipo di interesse.



Situato nella zona Maneggio, il parco divertimenti Lemon Park ha aperto le sue porte all'inizio di luglio, offrendo un'oasi di intrattenimento in mezzo alla natura. L'area è incorniciata da prati verdi e circondata da una bellezza incontaminata, che crea la cornice perfetta per una giornata di puro divertimento.



Le opzioni di intrattenimento a Lemon Park sono varie ed eccitanti. Tra i punti salienti, spiccano i trampolini elastici che fanno sbizzarrire i più giovani, mentre i giochi gonfiabili offrono risate e divertimento per tutti. Gli appassionati possono mettersi alla prova con il ping pong,calcio balilla e tiro a segno. Per i palati golosi, uno stand dedicato allo zucchero filato delizia i sensi.



Ma non finisce qui: per coloro che amano la competizione sportiva, c'è il "Calcio di Rigore", un'opportunità per sfidare gli amici in emozionanti sfide calcistiche.



L'ubicazione di Lemon Park in via San Giovanni, 36 a Limone Piemonte, ne fa un luogo facilmente accessibile per tutti i visitatori. Il parco è aperto giornalmente dalle 10:30 alle 19:30, offrendo un'ampia finestra di tempo per godersi tutte le attrazioni disponibili. Senza la necessità di una prenotazione, è possibile immergersi nell'atmosfera festosa e intraprendente del parco.



Per chi volesse ristorarsi durante la giornata di divertimento, non mancano opportunità nei dintorni di Lemon Park.



Per informazioni aggiuntive e aggiornamenti sull'orario di apertura e le attività in corso, è possibile contattare il numero 3358243345 o visitare la pagina Facebook ufficiale del parco, "LEMON Park".



Fino al 27 agosto, Lemon Park rimane il luogo ideale per trascorrere momenti di gioia, sfida e relax, unendosi a un'esperienza estiva che promette di creare ricordi indelebili.