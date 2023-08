Crissolo, tutti gli eventi della settimana di Ferragosto

Si avvicina il momento clou per Crissolo. Per affrontare al meglio la settimana di Ferragosto, Comune, Pro Loco ed Alma Eventi hanno allestito una serie di appuntamenti per tutti i gusti.



Domenica 13 agosto, alle ore 21, nella Sala delle guide, si riderà con lo spettacolo comico di Luparia & Villata, direttamente da “Colorado”. Si tratta di uno show strampalato ed esilarante, con personaggi assurdi e a volte irriverenti... il tutto condito da una cantante bravissima: Annina Iorio. Ci saranno interazioni con il pubblico che verrà catapultato in un mondo senza senso, proprio come lo sono i due comici sul palco! Ai partecipanti è richiesto di lasciare a casa i pensieri della quotidianità.

Villata e Luparia penseranno a fare divertire tutti con "Il peggio di noi!". Costo ingresso: 7 euro tariffa intera, 5 euro tesserati Pro Loco e bambini fino a 11 anni.

Per il giorno più vacanziero dell’anno per eccellenza, martedì 15 agosto, Crissolo organizzerà “Ferragosto Insieme”, una giornata da trascorrere in compagnia presso il bar-ristoro in quota di recente costruzione e dislocato all’arrivo della “Seggiovia Monviso”, presso il quale ci sarà musica live con “Vale e Fra” a partire dalle 11 del mattino mentre il pranzo verrà servito dalle 12.30 in poi. Il pacchetto “tutto compreso”, comprensivo di biglietto andata e ritorno in seggiovia ed il pranzo a base di carne alla brace con insalata di contorno ed acqua costa 25 euro. I posti sono limitati e la prenotazione al numero 3714126266 (Ufficio Turistico, presso il quale andranno ritirati i ticket) è quindi obbligatoria.

Alle 19 di venerdì 18 agosto, l’area pedonale, alle ore 19 ospiterà “Crissolo in bianco”, una cena al sacco e festaiola cui si richiede di partecipare preferibilmente indossando abbigliamento bianco. La Pro Loco allestirà la via con tavoli, sedute e tovagliato. Per gli "ospiti" occorrà prenotare il posto (gratuito) e portare ciascuno il cibo che vuole. La serata sarà animata da “Vale Street Band”. La prenotazione dei posti si effettua telefonando al numero 3933359136.

Sabato 19 agosto, ore 21 presso la Sala delle Guide, presentazione del libro “Il Buco di Viso”, volume che percorre con Giorgio Di Francesco il filo della storia di un'antica opera che rappresentò, oltre cinque secoli fa, un capolavoro dell'ingegneristica, Il Buco di Viso, la prima galleria delle Alpi. Intervengono Sergio Beccio, autore del libro, il professor Gian Antonio Gilli, il dottor Giorgio di Francesco e lo scultore Michelangelo Tallone. Ingresso libero.

Domenica 20 agosto, infine, su iniziativa del Comune, della Pro Loco e dell’Alma Eventi, presso il nuovissimo bar-ristoro che si trova all’arrivo della seggiovia alle 11 ed alle 14.30 avrà luogo “Bimbi sotto al Monviso. La giornata prevede animazione per bimbi con Chiara, giochi, palloncini, trucchi e tante, tante sorprese. Il biglietto di andata e ritorno sulla seggiovia, inoltre, sarà gratuito per tutti i bambini accompagnati da un adulto.