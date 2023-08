Ferragosto al parco “La foglia” di Paesana

Si lavoro al parco “La foglia”, l’ampio spiazzo erboso dedicato al relax e ai piaceri del palato, per non farsi trovare impreparati all’appuntamento con martedì 15 agosto quando - complice il Concerto di Ferragosto - migliaia di persone si riverseranno in paese per assistervi per poi pranzare nei luoghi che saranno pronti e attrezzati per accoglierli.



Fra di essi ci sarà sicuramente il parco “La foglia” che quel giorno servirà a tavola la più classica grigliata di carne. Il dopo-pranzo avrà invece DJ Dario Viale e i suoi ritmi come colonna sonora: tutte le hit che negli ultimi 50 anni ci hanno fatto cantare e ballare verranno invece proposte - dalle 22 in poi - grazie alla live band “Hitaliani”.



Informazioni e prenotazioni (consigliatissime) ai numeri 3383628667 e 3500192305.